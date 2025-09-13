スミスは2試合続けて先発外れる

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースは12日（日本時間13日）から敵地での同地区ジャイアンツ戦に臨む。試合開始約3時間30分前に発表されたスタメンでは、絶対的捕手のウィル・スミスの名前はなく、不安の声が広がった。一方でデーブ・ロバーツ監督が“状態”について説明すると、「まずは良かった」「安心した」と日米ファンは胸をなでおろした。

スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦の守備中、ファウルが右手に直撃して途中交代。球団は「右手の打撲」と発表した。その後は負傷者リストには入らずにチームに帯同し、前日9日（同10日）のロッキーズ戦で復帰。ただ、10日（同11日）の同カードではスタメンで出場予定だったものの、開始1分前にスタメンを外れた。これで2試合連続の先発外となった。

今季打率.296、17本塁打、OPS.901を記録する30歳の“離脱”に「大丈夫かな」「何があった」とどよめきが広がった。その後、ロバーツ監督はスミスの状態について説明し、「まだ痛みは残っている。体調が良いとは言えない」と強調したものの、「今夜の試合で（ベンチから）出場自体は可能」とした。また、MRIの結果も異常なしだという。

本調子ではないものの、スミスが重症ではないことを知り、「まずは良かった……けど80％の状態じゃなくてポストシーズンには100％に戻ってきてほしい」「良かった 無理はしないでね」「その情報を聞けて安心した」「くれぐれも無理させないでほしい」などとSNS上では安堵の声が広がった。（Full-Count編集部）