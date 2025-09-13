2016年シーズンにオリックスからヤクルトに移籍戦力外通告にも似た、予期せぬ出来事がシーズン中にも起きた。オリックスやヤクルトで活躍した右腕・近藤一樹さんがポッドキャスト番組「Full-Count LABー探求のカケラー」に出演。「今年で終わりだよ」と宣告されたオリックス時代からヤクルトでタイトルを獲得するまでの劇的な転身劇を振り返った。オリックスでは2008年に自身初の規定投球回到達と10勝を達成し、翌年も9勝を挙