「タイトル未定」の多田萌加さんが始球式■日本ハム ー 西武（12日・エスコンフィールド）札幌市のご当地アイドル「タイトル未定」の多田萌加さんが12日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦で始球式を行った。多田さんは地元北海道出身で2024年12月に加入。グループの公式X（旧ツイッター）で「ファーストピッチはずっと夢だったので子どもの頃からお父さんと週末はキャッチボールをしていました。その練習の成果を