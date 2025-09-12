¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤Ó¤«¤»¡Ä¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡È¤´ÅöÃÏÈþ½÷¡É¡¡¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ËÇï¼ê³åºÓ
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤ÎÂ¿ÅÄË¨²Ã¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à ¡¼ À¾Éð¡Ê12Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤ÎÂ¿ÅÄË¨²Ã¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à-À¾ÉðÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç2024Ç¯12·î¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤È½µËö¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»ÑÀª¤«¤é°ì¤Ä¤ËÂ«¤Í¤¿È±¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»Åê¤²¹þ¤à¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤Ëµå¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë