ロッテ-ソフトバンク戦で珍事■ロッテ ー ソフトバンク（11日・ZOZOマリン）11日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-ソフトバンク戦で、鳥の群れが球場内に乱入する珍事が起こった。試合が一時中断して、球場が騒然となった。ロッテの6回の攻撃で先頭の寺地が中前打を放った直後だった。ソトの打席中に鳥の群れが乱入し、球場内を飛行。集団の一部が防球ネットに直撃するなど騒然となった。ソトが中飛に倒れた後に、審判