3打数1安打1打点で打率.280＆OPS1.000【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打1打点、1四球だった。打率.280、OPS1.000に。チームは4連勝を飾り、2位・パドレスとのゲーム差を3に広げて地区首位をキープ。3位・ジャイアンツの自力優勝が消滅したため、地区優勝へのマジックナンバー