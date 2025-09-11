下着ブランド「ワコール」が、甲南女子大学との産学連携プロジェクトで生まれた特別なガードルを発表しました。学生のリアルな声を反映したデザインは、これまでのガードルのイメージを刷新するアイテムに。先行発売は2025年8月14日からワコールウェブストアにて、28日からは全国店舗とECサイトでも展開されます。若い世代の”好き”が形になった新作をいち早くチェックしてみませんか？ 学生が選