学生がデザイン♡産学連携で誕生！ワコール新作ガードル&サポートパンツ

下着ブランド「ワコール」が、甲南女子大学との産学連携プロジェクトで生まれた特別なガードルを発表しました。学生のリアルな声を反映したデザインは、これまでのガードルのイメージを刷新するアイテムに。先行発売は2025年8月14日からワコールウェブストアにて、28日からは全国店舗とECサイトでも展開されます。若い世代の”好き”が形になった新作をいち早くチェックしてみませんか？

学生が選んだデザインを商品化

今回の商品化は、学生が自らデザインボードで好みを共有し、ワコールが提案するデザイン候補から選び抜いたもの。

流行のバレエコアを意識したリボン柄や、パステル系カラーを取り入れたガードルが誕生しました。

これまでガードルを試したことがない若年層にも、抵抗なく手に取りやすい仕上がりになっています。

新作ガードルのラインナップ

OB（コラボレーションカラー）

BE

BL

GB

PO

TU

「ボディシェイプガードル 肌リフト」（GRC424）は6,380円（税込）～、サイズは58～98（S～LL）。OB（コラボカラー）を含む全6色展開。

OB（コラボレーションカラー）

BE

BL

GB

PO

TU

ショート丈の「ボディシェイプガードル 肌リフト（ショート）」（GRC324）は4,950円（税込）～、同様に58～98（S～LL）のサイズで6色展開。

どちらもワコール人気のNANOテープを採用し、リフトアップ効果と美しいシルエットを実現します。

サポートパンツも学生コラボカラー

SX（コラボレーションカラー）

BL

IV

LG

PI

PU

「ボディサポートパンツ レーシィタイプ」（GRC630）は3,960円（税込）～。

S～3Lまで幅広いサイズをカバーし、SX（コラボカラー）を含む全6色を展開。3D計測データに基づく快適なフィット感と、ヒップアップ効果を兼ね備え、オーバーパンツとしても活用可能です。

学生の声が未来のインナーを変える♡

今回の産学連携プロジェクトは、学生の「好き」や「欲しい」を形にした新しい試み。

ガードルをより身近に感じられるきっかけとなり、世代を超えて愛されるアイテムになりそうです。

2025年8月に登場する特別なコレクションを、ぜひチェックして自分らしい美しさを楽しんでみてください♪