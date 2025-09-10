球団が発表ドジャースは9日（日本時間10日）、アレックス・ベシア投手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、ベン・カスパリアス投手をオプション降格させたと発表した。カスパリウスは今季46試合に登板して7勝5敗、防御率4.64。デビュー2年目の今季はロングリリーフも務めるなどブルペンを支えていた。ベシアは右腹斜筋の張りのため8月26日（同27日）にIL入りしていた。今季は59試合に登板して3勝2敗22ホールド、防御率2.75の