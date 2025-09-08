トラメルが二塁打を放つも…審判団がバットを回収まさかのバット“没収”の事態が起きた。4日（日本時間5日）にダイキン・パークで行われたヤンキース-アストロズの9回、アストロズのテイラー・トラメル外野手が二塁打を放ったが、審判にバットをチェックされて、回収された。米メディア「トーキン・ベースボール」がX（旧ツイッター）で「トラメルのバットに何らかのマーキングがあり、9回に彼が二塁打を打った後、そのバット