缶バッジをコレクションしている、推し活民に朗報です！バッグやポーチに付けて楽しむ缶バッジですが、おうちでは飾って眺めたい…なんて思うことありませんか？そんなときに便利なアイテムをダイソーで発見。缶バッジにダメージを与えることなく、スタンドを装着できるという素晴らしいグッズなんです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：缶バッジ マグネットスタンド 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：21×20×H12mm販