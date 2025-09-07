チーム事情のため昇格と降格を繰り返すドジャースは6日（日本時間7日）、マット・サウアー投手をメジャー40人枠から外す“事実上の戦力外”のDFAとした。今季は10試合に登板し、2勝1敗、防御率6.37と結果を残せなかった。昨季はロイヤルズで14試合に登板したサウアーは、今年1月にマイナー契約で加入。5月17日（同18日）のパドレス戦では同点の5回から登板。7回に3失点したものの、今季2勝目を挙げていた。投手陣の負傷者続