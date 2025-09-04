「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在でＪＸ金属が「売り予想数上昇」２位となっている。 ＪＸ金属は４日続伸と上値指向を強めている。一時８０円あまり水準を切り上げ１５００円台に乗せ連日の上場来高値更新となった。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが収益押し上げに寄与しており、２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）の営業利益は２割強の増益