昨今、「帰省鬱」や「義実家ブルー」という言葉をよく聞きますが、実際どれくらいの人が感じているのでしょうか。株式会社ミズカラ（東京都千代田区）が実施した「義実家と人生・キャリアへの向き合い方」に関する調査によると、「義実家に帰省することに抵抗がない」と答えた割合は、男性が半数近くを占めた一方で、女性では4人に1人と男女で差があることがわかりました。【調査結果】義実家に帰省することについてどう思いますか