2025中国民間企業上位500ランキングがこのほど発表され、中国東部の浙江省は一気に三つの「全国トップ」を獲得しました。総合ランキングには107社がランクインし、109社が製造業トップ500入り、20社がサービス業トップ100入りしています。これで浙江省は総合ランキングで27年連続で首位の座を守っています。総合ランキング入りした107社のうち、売上高1000億元（約2兆837億円）級の浙江省企業は24社で、昨年よりも新たに3社増えま