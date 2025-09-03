ニューヨーク＝小林泰裕】米首都ワシントンの連邦地裁は２日、米グーグルが検索サービスで反トラスト法独占禁止法）に違反したと認定した訴訟で、同社がウェブブラウザー「クローム」を売却する必要はないとの判断を示した。検索サービスで世界シェア（占有率）９割を握るグーグルが事業分割を迫られる事態はひとまず回避された。原告の米司法省は、クロームがグーグルの検索サービスの利用基盤となっており、独占解消のた