俳優の小出恵介（４１）が意外な場所に現れた。２日までにインスタグラムで「久しぶりに来た毎日出店食べ放題だった」とつづり、東京の神宮球場からのショットを投稿。ラフなシャツ姿だがオーラは十分で、フォロワーは「可愛いかっこいい」「ＶＩＰ」「神宮行かれてたんですね！」「日本に帰ってきてるんですか？」「ルーキーズ思い出す〜！！！」「Ｎのためにを観てるのですがやはり存在感ありますね！」「テレビで見たい」