採用面接は、応募者が企業を見極める場でもあることを忘れてはならない。投稿を寄せた茨城県の30代男性（専門職／年収700万円）は、中途採用のオンライン面接で体験した不快な出来事を書いている。その日、面接の時間になっても面接官は現れなかった。会社に電話すると、「急ぎで入る」と言われ、慌ただしく面接が開始した。企業側のミスなのだから、謝罪から入るのが誠意ある対応だろう。しかし……。「入って来るや『面接します