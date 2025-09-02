サンワサプライ株式会社は、設置面は手動式の真空吸盤で簡単に固定でき、アームの2つの関節で見やすい位置に自由に調整できるMagSafeに対応したスマホホルダー「200-STN094BK」を発売した。■MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。設置面に押し当ててロックリングを時計回りに回すと真空で固定され、取り外す際は反時計回りに回すだけで外せる。粘着シ