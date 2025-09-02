日本各地でクマによる被害が相次いでいる。8月14日には北海道知床半島にある羅臼岳で、登山中の男性がヒグマに襲われ亡くなった。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「観光客による餌付けなど、何らかの理由で凶暴化したヒグマによる事件だったのではないか」という――。写真＝iStock.com／RSMcLeod※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／RSMcLeod■なぜ知床のヒグマは「凶暴化」したのか2025年8月14日、北海道・