ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½¿¦¤Î·Ù»¡´±¤Ç¤·¤¿¡£¹­Åç¸©·Ù¡¦ÃÝ¸¶·Ù»¡½ð¤Î½äººÄ¹¡¢ÁýËÜ¿µÌéÍÆµ¿¼Ô¡¦£³£±ºÐ¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯£¶·î¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºê¾åÅçÊ¬Ä£¼Ë¤ÇÌÈµö¹¹¿·¤ËË¬¤ì¤¿£·£¸ºÐ¤Î½÷À­¤«¤é¡¢¸½¶â£±Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁýËÜ ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ëÎÏ¸¡ºº¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢¿ôÊ¬´Ö¤Î¸¡ººÃæ¤Ë½÷À­¤Î½ê»ýÉÊ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÁýËÜ ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ä¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á