一見すると親密な関係でも、その裏では陰湿な支配関係が隠れていることはままある。今回はそんな「人間の怖さ」を痛感する体験談を紹介したい。話してくれるのは、吉野浩平さん（仮名・34歳）。それはコロナ禍だからこそ発生したトラブルだったという。◆妹が自分の部屋によく遊びにきていた「付き合っていた彼女と親族を巻き込んだトラブルで、妹は精神を病む寸前まで追い込まれてしまい……あの時は大変でした」4年ほど