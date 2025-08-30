Image: Adriano Contreras / Gizmodo US ノイズキャンセリングイヤホンの大本命、「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) 」。日本でも8月7日から3万9600円で発売開始され、カラーは、ブラックとホワイトスモークに加え、限定色ディーププラムで展開。気になっている方もいるのでは？ 今回は米Gizmodoによるレビューをお届けします。自分の周りの世界からいつでも音をなくせる手段を持って