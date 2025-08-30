今季7度目の完封負け【MLB】Dバックス 3ー0 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に0-3で完封負けを喫した。今季7度目のシャットアウト。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「今夜の彼は良かった」と相手先発のザック・ギャレン投手を称えた。打線が沈黙した。3回に「1番・指名打者」で出場した大谷翔平投手が内野安打を放ったものの、5回までに安打はこ