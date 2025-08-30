28歳にしてメジャー初昇格となったディーン苦節7年、夢の日々を過ごしている。ドジャースのジャスティン・ディーン外野手は、8日（日本時間9日）に28歳にしてメジャー初昇格。プロ入り後はマイナー暮らしの日々だったが、待望の瞬間は突然訪れた。「大変な努力が報われた気分だよ」。いつもロッカーでは笑顔を見せ、メジャーの雰囲気を楽しんでいる。ディーンは2018年のMLBドラフト17巡目（全体502位）でブレーブス入り。俊足