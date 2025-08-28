株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年9月4日（木）AM9:00より、お月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を販売する。■昨年に続き今年も期間限定で登場日本の秋の風物詩“お月見”を盛り上げる「月見すきやき牛丼」が、昨年に続き今年も期間限定で登場する。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、すき家自慢の牛丼にのせました。