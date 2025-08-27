かわいいわが子にできる限りのことをしてあげたい……と財布のひもを緩めてしまった経験のある保護者は多いはず。しかし、子どものための出費を「そこまでお金をかけなくてもよかったかも」と後悔してしまう場合もあるようです。どのようなことに後悔している人が多いのか、ネット上の声を探りました。「奮発して購入したものの、誰も使わず…」つい買いすぎた、という人が多いのがベビー服。「この服が似合う時期は今しかない