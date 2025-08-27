サンワサプライ株式会社は、4K60Hzのクリアな映像を最大3画面同時出力できるドッキングステーション「USB-CVDK20」を発売する。Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の映像出力が可能で、作業効率を向上させる。高速通信やデータ転送にも対応している。■Windowsはもちろん、MシリーズチップのMacも3画面拡張Mシリーズ Macでは通常外部ディスプレイが1台しか拡張出力できなかった。本製品は専用ドライバーを使用することでその問題