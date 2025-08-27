神戸市のマンションで女性が刺され殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）の勤務先の社員寮に警察が家宅捜索に入りました。記者「兵庫県警の捜査員が、谷本容疑者が住んでいた会社の寮の一室の家宅捜索に入ります」警察は午前5時15分ごろ、谷本容疑者が住んでいた東京都新宿区の勤務先の社員寮に家宅捜索に入りました。谷本容疑者は2023年からこの会社で働いていて、警察は部屋を捜索するなどして被害女性と