【プレミアリーグ第2節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 2-0(前半1-0)ブライトン<得点者>[エ]イリマン・エンディアイェ(23分)、ジェームズ・ガーナー(52分)<警告>[エ]ティム・イロエグブナム(39分)、ジェームズ・ガーナー(63分)、キアナン・デューズバリー・ホール(89分)、ベト(90分+5)[ブ]マクシム・デ・カイパー(28分)、マッツ・ビーファー(40分)、フェルディ・カディオール(90分+1)観衆:51,759人└三笘薫の豪