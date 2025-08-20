ギャップがいいじゃん！Nothingから、同ブランド初のヘッドホン「Headphone (1)」の日本での展開が発表されました。2025年8月28日発売で、価格は3万9800円（公式ストア価格）。Nothing公式サイトのほか、Amazon.co.jpでも予約をスタートしています。私は職業柄、今までいろんなヘッドフォンを触ってきましたが、この「Headphone (1)」はあまりにもユニーク。試聴できる日を楽しみにしていました。発表会場でじっくり触れましたので