〈彼女の笑顔をずっとそばで見て、彼女を幸せにしてあげたいという気持ちが深まりました。今後はお互いを支え合って夫婦として歩んでいきたいと思います〉──2013年9月、音楽ユニット「girl next door」のボーカル・千紗（39）との結婚を発表した元競泳選手・北島康介（42）。翌年には長女をもうけ、2016年に現役引退を発表した後は“よき父親”として家族を支え続けてきた。【写真】《“小芝風花似”ホステスと不倫》北島が通っ