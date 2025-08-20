巨人の田中将大投手が２１日のヤクルト戦（神宮）で日米通算１９９勝目を目指して先発する。１軍再昇格後、３度目の先発。２０日はキャッチボールなどで調整を行い「自分のベストのボールを投げ続ける、ということをやっていけばいいと思う」と語った。先発する神宮は２００８年５月２５日のヤクルト戦で先発し、７回２失点で白星、さらにプロ初打点を挙げて以来、プロ２度目の登板となる。一発も警戒しなければならないが「あ