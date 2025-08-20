20日午前、新静岡駅に近い静岡市中心部の道路が警察によって封鎖される事態となりました。一体何があったのでしょうか。20日午前、新静岡駅に近い静岡市葵区伝馬町の道路は規制線が張られ封鎖されていました。中には警察車両や消防車両が待機し、周辺はものものしい雰囲気に包まれていました。この一角にある宿泊施設で放火未遂事件の容疑者が逮捕されたのです。放火未遂の疑いで逮捕されたのは、大阪市に住む自称･会社員で68歳の