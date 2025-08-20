¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥­¡¼¥º4¡¼11¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢186¥­¥íÃÆ¤ËÁê¼êÌî¼ê¡È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î1È¯¤Ë¡¢Áê¼êÌî¼ê¿Ø¤¬»×¤ï¤º¸ª¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¥´¥ó¥Ð¡¼¤È¤³¤ÎÆü2