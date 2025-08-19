ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 山本茉央、一般男性との結婚を発表「心が広く優しい方です」 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 山本茉央、一般男性との結婚を発表「心が広く優しい方です」 2025年8月19日 15時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元HKT48の山本茉央が19日までにSNSを更新し、結婚を報告した お相手の一般男性について「心が広く優しい方です」とコメント 「これからの活動に関しましては変わらず一生懸命頑張ります」と伝えた ◆元HKT48の山本茉央が一般男性との結婚を発表 この投稿をInstagramで見る 山本茉央(@mao_o918)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 第1子妊娠中の元NGT48荻野由佳 「先輩ママ」とのツーショに「エモすぎる」「最強コンビ復活」の声 2025年8月15日 9時51分 ももクロ・佐々木彩夏、「お顔が小さくて」びっくり！なオフショに「一生見てられる」「世界一かわいーーーーーーーい」 2025年8月19日 6時33分 「前田敦子さんは静かな方かと思っていたら、明るくて可愛らしかったです」AKB48新井彩永と花田藍衣が明かすレジェンドメンバーとの交流 2025年8月13日 11時40分 クロちゃん、元AKBから「年齢と体型と見た目が違う人であればマジで好きに」と“告白”される 2025年8月13日 11時17分 前田敦子「10年ぶり？！にAKB48劇場に行って」 数々の記念ショットに反響「やっぱりあっちゃん」 2025年8月14日 8時32分