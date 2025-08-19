Photo: 中川真知子 Lifehacker 2025年7月30日掲載の記事より転載 少し外に出るだけで汗びっしょり。暑い日が続いてますね。ところが、屋内に入ればクーラーが効いているので、しばらくすれば汗で湿った服が冷えて、一気に寒く感じるので、体温調節が難しいですよね。私は寒がりなので、冬でもボディウォーマーを持ち歩いていました。でも、先日、冷却と発熱の両方に対応する『アイスカイロ』