『Ｋ−ＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』はＯＴＴ産業と音楽産業が結びついて強力なシナジーを生み出した代表的な事例だ。ネットフリックスで映画を見た人たちが映画の中の曲を探して聴き、音源に先に接した人たちは映画を探して見ている。『Ｋ−ＰＯＰガールズ！』ブームにはＫカルチャーのパワーの影響が大きいが、デジタル時代の新しい文化消費環境も影響を及ぼした。しかし残念ながら韓国はこの巨大な派生価値の主人公で