シント＝トロイデン後藤啓介が決勝点、山本理仁からのクロスを右足ボレーベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間8月17日、リーグ第4節でラ・ルヴィエールに2-1で勝利した。決勝点を決めたのは、今夏新加入のFW後藤啓介。クラブ公開のインタビューで「きょうは決めれるな」と思って臨んだと明かした。昨季は残留争いに巻き込まれていたシント＝トロイデンだが、今季は開幕3試合で2勝1分と幸先のいい滑り出しを見せている。ホ