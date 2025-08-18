米ロ首脳会談などウクライナ戦争終結に向けた切迫した外交戦が展開されるなか、ドナルド・トランプ大統領のソーシャルメディアに突如として意味不明の投稿が登場し、さまざまな憶測を呼んでいる。トランプ氏は１７日（現地時間）午前８時３１分、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に何の説明もなく「Ｂｅｌａ」というアルファベット４文字を投稿した。アルファベットｌが２つ入った「ｂｅｌｌａ」であればイタリア語で「美し