◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節清水１―３横浜ＦＭ（１６日・アイスタ）今夏英３部カーディフから１年半ぶりに復帰した横浜ＦＭのＤＦ角田涼太朗が、勝利に大きく貢献した。センターバックの左で復帰後初先発すると、前半１６分にＣＫの流れから、右からのＤＦ加藤のクロスを右足で合わせて先制点を奪った。Ｊ１初ゴールに「ちょっと自分でもびっくりしました。ただ、いい形で（加藤）蓮が上げてくれたので、自分もフリーの