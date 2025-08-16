マンチェスター・シティとサプライヤーのプーマは14日、2025-26シーズンのサードユニフォームを発表した。公式サイトによると、今回はマンチェスターの有名な天候にインスピレーションを受けたデザイン。ライトグレーをベースとしたシャツには、細部までこだわった雨粒のグラフィックが施され、アクセントカラーとして鮮やかな蛍光グリーンが用いられている。クラブは「このユニフォームは、雨の中でもプレーするシティのた