タイのバンコクを拠点とするファッションブランド「ノーウェアスタジオ（KNOWWHERE STUDIO）」が、日本初のポップアップ「KNOWWHERE STUDIO Pop-up Shop “LITTLE CHATUCHAK” in Tokyo 2025」を千駄ヶ谷のコンセプトショップ WTSで開催する。会期は、9月6日と7日の二日間。 【画像をもっと見る】 ノーウェアスタジオは、ヨー（Yo）のニックネームで親しまれる親日家のファッションキュレーター ヨーティン・プンスムロン（Yot