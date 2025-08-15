気になって仕方がない？ YouTubeチャンネル「Forps the Cat」では、好奇心旺盛な猫たちが小さな穴に顔を出し入れする様子が配信され、動画のコメント欄には「無邪気な顔がかわいい」「顔を押し込むシーンが大好き！」の声が続出しました。猫「この箱は何ニャンだ」注目を集めたのは「Sir, I followed my curiosity」という動画。箱に開いた2つの穴を、1匹の猫が不思議そうに見つめるシーンから始まります。すぐさまもう1匹の猫