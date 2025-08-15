気になって仕方がない？ YouTubeチャンネル「Forps the Cat」では、好奇心旺盛な猫たちが小さな穴に顔を出し入れする様子が配信され、動画のコメント欄には「無邪気な顔がかわいい」「顔を押し込むシーンが大好き！」の声が続出しました。

猫「この箱は何ニャンだ」

注目を集めたのは「Sir, I followed my curiosity」という動画。箱に開いた2つの穴を、1匹の猫が不思議そうに見つめるシーンから始まります。すぐさまもう1匹の猫がやって来て、戸惑うことなく穴に顔をズボリ。

まるで「この箱は何ニャンだ」と言っているかのように、箱の中を入念にチェックします。2つの穴に顔を入れて満足したかと思いきや、やっぱり中の様子が気になる模様。今度は前足まで一緒に入るほど、勢いよくズボリ。

他の猫もこの不思議な箱に気付き、集まってきました。小さな穴からひょっこりと顔を出す瞬間のかわいさは格別。思わず「かわいい！」と声が漏れ出てしまいそうです。

次に、小さな四角い穴も見つけた猫たち。その穴から中に入ろうと、グイグイ押しつけた顔がブサカワでたまりません。

動画を見た人たちは、すっかりこのかわいらしい猫たちのとりこに。「中をのぞき込む小さな顔がかわいらしいね」「箱を使ったアイデアが最高！ 好奇心旺盛な猫ちゃんがたまらない」といった声がたくさん寄せられていました。「気になるニャン！」の声が聞こえてきそうなほど、興味津々に穴をのぞき込むかわいい猫たちの様子を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてくださいね。