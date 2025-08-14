◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦開星2―6仙台育英（2025年8月14日甲子園）開星（島根）は、仙台育英（宮城）に2―6で敗れて3回戦進出を逃した。初回1死一、三塁で4番の松崎琉惺（2年）が中犠飛を放って先制するも、相手の強打を止められなかった。今大会最年長の野々村直通監督（73）は11年夏以来14年ぶりとなる甲子園出場。しかし、同校初の一大会2勝とはならなかった。以下は、野々村監督との一問一答。