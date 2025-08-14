深夜に保護犬カフェに侵入し、3匹の犬を盗んだ疑いで46歳の男が逮捕された。鈴木大輔容疑者（46）は7月3日深夜、東京・荒川区の保護犬カフェに侵入し、チワワ3匹を盗んだ疑いなどが持たれている。警視庁によると、鈴木容疑者は無施錠の店から1匹を連れ去ったが、逃げられたため、店に戻ってさらに2匹を盗んだという。その後、2匹を抱えてタクシーに乗り、都内のスナックを訪れた後、店の外に放置していた。鈴木容疑者は酒を飲んで