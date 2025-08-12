〈「学校ではペテン師呼ばわり」父親はあのMr.マリック、教師に反発して中2で退学になったことも…“マリックの娘・LUNA（45）”が明かす『グレていた少女時代』〉から続く「呆然とする私の頬をお父さんは一発はたいて、『いい加減にしろ！』って一喝しました。それから『一体お前は何がしたいんだ』と促され……」《ソックリ写真》「もはや兄弟」Mr.マリック（76）ソックリに変身した『とんねるず木梨憲武（63）』の写真を見る1