「また値上がりした」「もう少し安くならないものか」車を運転する多くの人が、ガソリンスタンドに立ち寄るたび、そのような思いになっているのではないでしょうか。 特に地方部では、自動車は日々の通勤や買い物、レジャーなどに欠かせないため、ガソリン価格の高騰は家計に少なからず影響を与えています。 ガソリン価格には、いくつもの「税金」が含まれていると知られていますが、一体どのような内訳になってい