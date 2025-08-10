埼玉県を中心に活動し、10月7日にはメジャーデビューを控えたアイドルグループ・大宮I☆DOLL。キャプテンの市ノ瀬律(いちのせ・りつ)さんは、20代の若さで乳がんが2度発覚している。先日にはXに「乳がん再発手術後1ヶ月でこんな元気そうな人いる？」と投稿するなど前向きに近況を発信しているが、闘病は現在も続き、一時は「これが最後かも」と毎回感じながらステージに立つ日々だったという。 【